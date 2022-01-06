孕婦欠核酸證明被拒收流產　西安官員受警告處分

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（中央社台北6日電）陝西省西安市一名懷有8個月身孕的婦女在疫情封城期間，因拿不出核酸證明而被醫院拒收，並因此流產；此事引爆中國網民怒火，涉事的醫院總經理事後被停職，相關官員則受到黨內警告處分。

綜合香港明報等陸港媒體報導，西安市近來因本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而封城，期間傳出多例人道悲劇，一名孕婦元旦當晚到醫院求醫，但因核酸檢測證明逾期4小時而被拒收，在醫院門口苦候2小時直到大出血才獲接診，但最後8個月大的胎兒不保。

此事傳出後，引起廣泛關注，新浪微博的閱讀量逾3.6億次，網民批評當局怕擔責罔顧人命，「只有新冠（COVID-19）是病、懷孕不適不是病」、「孕婦不救死亡率100%，疫情死亡率3%。如果連確定的100%都救不了 ，我們真的能管好那3%嗎？」

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對此，陸媒澎湃新聞今天引述當地官方報導，這起「造成惡劣社會影響」的事件經調查後被認定為責任事故，西安市衛生健康委員會責成醫院主動與患者溝通，做好患者術後康復治療、安撫補償等工作，並責成醫院向社會公開道歉。

涉事的西安高新醫院總經理范郁會則被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職；西安市急救中心黨總支副書記、主任李強以及衛生健康委主任劉順智受到黨內警告處分。（編輯：周慧盈/陳沛冰/繆宗翰）1110106