手機App輕搖就跳出廣告 中國工信部：加強監督

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）陸媒報導，在對手機App（應用程式）全螢幕彈出式廣告祭出整治措施前提下，有民眾反映，仍有手機App因為輕搖就跳出廣告的情形，中國工業和信息化部強調，會加強監督。

中國新聞網6日報導，有網友在官媒人民網「領導留言板」發文指出，工信部對於手機App全螢幕彈出式廣告進行治理，有些App卻未按要求完成修正，進入這些App後，就會彈出全螢幕廣告；有些App則是因為搖動手機就進入廣告，如果手機沒拿穩，輕微地搖晃了一下，就會跑出全螢幕彈出式廣告。

據報導，中國工信部回應，對於手機App全螢幕彈出式廣告進行了整治，主要網路企業全螢幕彈出式廣告「關不掉」的問題基本上解決；「亂跳轉」誤導用戶問題發現率也下降。近期卻發現部分企業採「搖一搖」、「扭一扭」作為跳轉鏈接，用戶在非自願情況下，僅輕搖或扭動手機即觸發頁面跳轉，給廣大用戶帶來困擾。

文章強調，工信部已經組織召開專題會議，要求涉及上述情況的主要網路企業落實責任、優化參數設置，合理地設置全螢幕彈出式廣告跳轉方式，確實尊重用戶的真實意願，保障用戶合法權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國工信部官網在2021年7月8日發布「工業和信息化部大力推進App開屏彈窗信息騷擾用戶問題整治」動態，直指手機App全螢幕彈出式廣告受到大量用戶投訴，包括彈窗信息標示太小、關閉按鈕太小、頁面偽裝、誘導點擊等違規行為。

這篇動態提到，百度、阿里、騰訊、字節跳動、新浪微博、愛奇藝等68家主要網路企業已經按要求完成修正。工信部持續將整治App侵害用戶權益作為「我為群眾辦實事」重要措施，不斷地加大工作力度，強化提升用戶感知。（編輯：李雅雯/繆宗翰）1110106