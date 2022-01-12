台2漁場被陸方檢出禁藥 國台辦否認殺雞儆猴

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（中央社台北12日電）針對中國大陸海關去年底宣布暫停進口台灣2家被檢出禁藥的漁場活魚，國台辦發言人朱鳳蓮今天指，此舉為保護大陸消費者健康安全，不針對任何養殖戶，也並非為「殺雞儆猴」。

綜合人民網等陸媒報導，朱鳳蓮12日在中國國務院台灣事務辦公室例行記者會中，作上述表示。

她說，廈門海關近期從2批台灣輸入的石斑魚中檢出禁藥「隱性孔雀石綠」和「結晶紫」，2種藥物在魚體內和環境可長時間存在，且有導致突變、畸形和致癌的危險，在大陸和台灣的養殖過程中都禁用。另外，2批石斑魚還被檢出限制用藥物「土黴素」超標。

朱鳳蓮強調，陸方暫停這2家養殖場活魚輸入，「目的是保護大陸消費者健康安全，不針對任何養殖戶」。

有台媒追問，陸方之前警示通報韓國的冷凍業者時，是公開註冊編號；本案則是公布業者全名，是否有「殺雞儆猴」的意味？

朱鳳蓮對此回應稱，「完全不存在什麼『殺雞儆猴』的意思」；又指陸方發布關於加強台灣輸至大陸活魚檢驗檢疫的警示通報，是合理正當的舉措，也是為保護消費者、保障兩岸農產品貿易正常運行。

中國官媒新華社6日報導，中國大陸海關總署於去年12月30日通報此案，並對台灣其他養殖企業輸至大陸的活魚加強檢疫。

大陸委員會當時指，陸方海關總署在去年12月27日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報台灣防檢局，請台灣方面調查及回覆，之後再於官網發布警示，符合一般防檢疫的作法及慣例。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110112