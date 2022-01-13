港媒點名吳叡人違反國安法 民進黨：嚴正譴責

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨今天說，香港親共媒體大公報點名中研院學者吳叡人違反香港國安法，指控其鼓吹港獨、涉嫌顛覆政體，港府與特定港媒打壓迫害學術自由，且意圖把對學術界的恫嚇擴及台灣與全世界，民進黨嚴正譴責。

港媒「大公報」日前表示，香港「人權新聞獎」中多個獲獎作品涉及抹黑警隊及中央政府，又點名中研院台灣史研究所副研究員吳叡人的獲獎評論違反香港國安法「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」或「煽動意圖罪」等。

民進黨今天發布新聞稿表示，香港民主自由環境每況愈下，在政治方面，除民主派人士遭判刑、關押層出不窮，香港立法會選舉也徹底成為人大式選舉；在媒體方面，香港蘋果、立場新聞、眾新聞等媒體遭整肅，以致無法運作，香港喪失媒體自由的空間。

民進黨說，香港校園已徹底被壓制，學生無法有自由的政治主張，港府和親共港媒更持續擴大威脅在港學者與聲援香港的他國學者，意圖阻礙學術界的交流互動。

民進黨強調，台灣堅定關心香港，並堅定支持港人追求民主自由。港府與特定媒體打壓香港學術自由，甚至意圖將恫嚇擴及台灣，民進黨予以最嚴厲譴責。

民進黨也重申，堅定與中研院，和所有捍衛學術自由的學者站在一起，支持學術自由與言論、出版等自由，並呼籲港府及特定媒體停止一切對香港人民與全球關心香港的人士的打壓。（編輯：黃國倫）1110113