涉賄台商案對岸有意見 陸委會：對法治精神無知

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（中央社記者翟思嘉台北19日電）台商林懷等人涉賄選遭判刑，中國大陸國台辦昨天批評這項判決後，陸委會今晚表示，台灣是民主法治社會，中共的指責充分暴露專制政權對於權力分立與法治精神的蔑視與無知。

大陸委員會19日晚間發布新聞參考資料表示，中華民國是法治國家，司法機關依據事證獨立辦案，不容許任何政治力介入；反觀中共「以黨領政」、法院是為政治服務，並沒有真正的法治可言。

陸委會說，中共迫害維權及異議人士的各種行徑，才是「栽贓嫁禍」、「羅織罪名」的最佳代言人。

陸委會表示，中共對台灣統戰滲透干預的情形相當嚴重，甚至運用各種手段企圖干涉、介入中華民國民主選舉，這種惡質的行徑才是破壞兩岸關係、危害台灣人民利益的元凶。

陸委會嚴厲正告中共方面應正視兩岸現實，尊重台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。

台商林懷等人涉嫌以中國資金拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情，一審被判處3年10月徒刑。中國大陸國台辦昨天稱此為「栽贓陷害」、「綠色恐怖」。（編輯：楊昇儒）1110119