中國工信部：晶片供應仍處於緊張狀態

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（中央社台北20日電）中國工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局長羅俊傑今天表示，汽車晶片缺乏問題逐步獲得緩解；然而全球積體電路供應鏈穩定性仍面臨挑戰，未來晶片供應尚處緊張狀態。

羅俊傑今天在國務院2021年工業和信息化發展情況記者會上作以上表示。

鳳凰網報導，媒體在記者會上提問，晶片和汽車生產在近幾個月有所恢復，請問是否意味晶片短缺問題即將解決，對於2022年有什麼展望？

羅俊傑回應，去年全球積體電路製造產能持續緊張，各行各業都面臨晶片短缺問題，對全球產業發展造成影響，汽車產業受到的衝擊最大，中國國內許多家車企因此出現減產或短期停產問題。

羅俊傑認為，缺晶片原因有2個。第1個，晶片是智能設備關鍵組成，智慧化程度不斷地提升，需求也在持續增長。第2個，全球疫情蔓延，還有一些個別國家對他國企業無理制裁和打壓，都對全球半導體供應鏈造成衝擊。

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羅俊傑表示，隨著市場調節機制逐步發揮作用，以及各級政府、汽車企業、晶片企業的共同努力下，汽車領域缺晶片問題正在逐步緩解。但是，全球積體電路供應鏈穩定性仍面臨挑戰，未來較長一段時期內，晶片供應依然處於緊張狀態。

羅俊傑強調，中國是全球最大的積體電路市場，中國政府一直秉持開放、發展的原則，致力於打造全球的緊密合作，持續穩定供應鏈。工信部將與有關國家和地區加強合作，鼓勵國內外骨幹企業統籌加大投資力度，推動提升晶片全產業鏈供應能力。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110120