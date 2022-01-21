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疫情11/300

香港逸葵樓遭圍封檢疫 2600居民禁足5天

2022/1/21 19:03（1/21 19:31 更新）
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香港衛生部門21日晚間宣布，圍封新界葵涌邨逸葵樓進行COVID-19病毒檢疫，樓內2600居民強制居家隔離5天。圖為20日居民被送往隔離。（中新社）
香港衛生部門21日晚間宣布，圍封新界葵涌邨逸葵樓進行COVID-19病毒檢疫，樓內2600居民強制居家隔離5天。圖為20日居民被送往隔離。（中新社）
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（中央社記者張謙香港21日電）香港衛生部門今晚宣布，圍封新界葵涌邨逸葵樓進行COVID-19病毒檢疫，樓內2600居民強制居家隔離5天，期間每天要接受病毒檢測。逸葵樓爆發群聚疫情，迄今已有20人染疫。

衛生防護中心總監徐樂堅晚上宣布了相關決定。

食物及衛生局局長陳肇始說，不安排逸葵樓居民到官方設立的檢疫中心隔離，是因為大樓結構沒有問題，即屋與屋之間沒有傳播病毒風險，因此原地圍封。

徐樂堅解釋，大樓內有多人確診，當局希望找到大樓內的病毒源頭。

本月初起，香港爆發第五波COVID-19本土疫情，並以變異株Omicron為主。

疫情發生之初，本地只有兩個傳播群組，源頭都來自國泰航空公司機組人員，其中一人在酒樓用餐時傳播；另一人先傳染給母親，後者在公園跳舞時傳播出去。

最近一週，疫情持續惡化，昨天已約有80人確診，且出現多個群組，部分個案找不到源頭，其中最為嚴峻的就是葵涌邨逸葵樓，迄今已有20人確診，而且分布不同樓層。

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨晚實地檢查大樓情況後表示，大樓結構並無傳播病毒風險，不必疏散大樓全部居民。

但當局今晚仍決定圍封逸葵樓。

根據安排，逸葵樓居民5天之內不准離開大樓，每天接受病毒檢測，當局會為居民每天安排三餐。

在圍封期間，居民每天接受病毒檢測。

去年農曆年前，港府在疫情防控開始採用圍封大樓方式，但一般都是1至2天。（編輯：楊昇儒）1110121

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