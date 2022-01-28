中國最小中風險地區解封 6坪奶茶店春節後營業

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（中央社台北28日電）上海市疫情防控工作領導小組辦公室宣布，靜安區1家面積約6坪大的奶茶店自27日零時起，從中風險地區降為低風險地區。店家表示，預計將在農曆大年初八恢復開門營業。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布，自1月27日零時起，靜安區靜安寺街道愚園路228號由「中風險地區」調整為低風險地區，其餘區域風險等級不變。

這個地址是1家面積約20平方公尺（約6坪）奶茶店「霓裳茶舞」，在1月13日被劃為中風險地區，被民眾戲稱為「全球最小風險區」。當時上海市政府發布疫情訊息時指出，有3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例都是這家奶茶店的工作人員。

澎湃新聞報導，霓裳茶舞創辦人曾燦表示，依照上海「14+7」規定，員工們現在仍在隔離期間，等到員工確定完全健康、沒有風險後，預計將會在農曆春節後大年初八開門營業。3名確診店員中，目前已經有2名痊癒。

曾燦說，奶茶店發現確診病例後，本來以為會讓顧客有畏懼感，原先預判，其他分店業績恐會大幅下滑；但從實際數據來看，業績反而在增長，非常感謝顧客的信任與支持，這些舉動讓他非常感動，尤其感謝上海防疫人員的付出，期待店員夥伴們回歸。

據報導，該家奶茶店在被列為中風險地區後，許多網友在網上留言表達支持，強調將在風險等級解封後再前往店家消費。

官媒新華社先前報導，將面積約20平方公尺的店家列為中風險地區，這就是政府在精準防疫上的具體表現，可以透過蒐集各方訊息即時性地確定店家名稱和位置。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110128