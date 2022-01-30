擴張放緩 中國製造業PMI回落至50.1%

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（中央社台北30日電）官方今天表示，面對複雜嚴峻的經濟環境和疫情散發等多重考驗，1月份中國經濟景氣有所回落，製造業採購經理人指數（PMI）為50.1%，雖保持在擴張區間，但低於上月0.2個百分點。

中國國家統計局官網公布，1月份製造業採購經理人指數、非製造業商務活動指數（NMI）和綜合PMI產出指數分別為50.1%、51.1%和51%，均保持在擴張區間，但分別低於上月0.2、1.6和1.2個百分點。

PMI、NMI均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張，低於50%代表景氣緊縮。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，面對複雜嚴峻的經濟環境和COVID-19疫情散發等多重考驗，中國經濟總體延續恢復發展態勢，但景氣水平有所回落。

對於製造業PMI擴張放緩，趙慶河表示，部分製造行業1月份進入傳統生產淡季，加上近期市場需求放緩，因此擴張力度有所減弱，生產指數為50.9%，連續3個月高於臨界點，但比上月下降0.5個百分點，製造業生產擴張步伐有所放慢。

1月份生產雖持續擴張，但需求仍顯不足。新訂單指數為49.3%，比上月下降0.4個百分點，繼續位於收縮區間，製造業市場需求持續偏弱。

價格指數則同步回升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.4%和50.9%，高於上月8.3和5.4個百分點，重回擴張區間，製造業市場價格總體水平較上月上漲。

另據公布和分析，1月份中國大型企業景氣水平穩中有升，大型企業PMI為51.6%，高於上月0.3個百分點，景氣水平連續兩個月回升；中型企業PMI為50.5%，低於上月0.8個百分點，仍高於臨界點，繼續保持擴張；小型企業PMI為46.0%，低於上月0.5個百分點，降至近期低點，顯示小型企業生產經營壓力較大。

1月份非製造業商務活動指數為51.1%，比上月下降1.6個百分點，高於臨界點，非製造業總體繼續保持擴張，但步伐有所放慢。

其中服務業恢復有所放緩，由於近期本土疫情散發波及省份較多，服務業商務活動指數降至50.3%，低於上月1.7個百分點，為近5個月低點。

建築業景氣方面，受雨雪天氣及春節臨近工人陸續返鄉等影響，建築業施工進度繼續放緩，建築業商務活動指數為55.4%，比上月下降0.9個百分點。

此外，1月份綜合PMI產出指數為51.0%，低於上月1.2個百分點。據分析，這顯示中國企業生產經營活動延續擴張態勢，但活躍度有所下降。（編輯：周慧盈）1110130