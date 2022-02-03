港媒：中國社科院副院長王靈桂 接港澳辦副主任

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（中央社台北3日電）香港星島日報引述消息報導，中國社會科學院副院長王靈桂出任國務院港澳辦副主任。分析指出，王靈桂熟悉國際政治，有助北京駕馭香港複雜多變的形勢。

星島日報3日引述北京社科學界人士指，王靈桂春節前夕獲任中國國務院港澳事務辦公室副主任，將於春節後正式上任。

由於正值春節，該報未能向港澳辦和社科院求證。但社科院網站顯示，春節前夕有關該院領導看望老領導的報導中，詳列了社科院領導的名字，獨缺王靈桂。

報導指，1967年出生的王靈桂現年55歲，畢業於北京外國語大學阿拉伯語系，是法學博士。他曾在中國「經濟日報」擔任記者，也曾於國務院發展研究中心任職；2010年底調入中國社科院，先後擔任當代中國研究所副所長、亞太與全球戰略研究院黨委書記兼副院長，和信息情報研究院院長。

2021年2月，王靈桂升任中國社科院副院長，成為副部級幹部。

星島日報指，王靈桂研究興趣廣泛，包括新疆問題、反恐、伊斯蘭教、中東問題，和港澳問題等，也是中國全國港澳研究會的理事。

報導引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，他認識王靈桂多年，知道他是國際政治學者。劉兆佳指近年以美國為首的西方勢力加大對香港干預力度，危害國家安全，「試圖製造動亂，將香港變成顛覆基地」，外部勢力威脅有增無減，若有熟悉國際政治學者加入港澳辦，有助北京中央駕馭複雜多變的形勢。

港澳辦主任目前由中國全國政協副主席夏寶龍兼任，現有6名副主任，分別是分管日常工作的張曉明、北京中央駐香港辦公室主任駱惠寧、北京中央駐澳門辦公室主任傅自應，和宋哲、黃柳權及鄧中華。

星島日報指出，外交官出身、曾任中國外交部駐港特派員的宋哲4月將滿62歲，尚不清楚他是否退休。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110203