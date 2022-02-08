中國釋粵語徵兵宣傳片 語言工作者不認同

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（中央社台北8日電）中國解放軍新聞近日發布多支粵語徵兵宣傳片，其中一支題為「廣東仔，快啲嚟（快些來）當兵啦」。有批評認為，中國官方用粵語作為徵兵賣點，卻又在消滅使用粵語的環境，對該舉不能認同。

YouTube解放軍新聞頻道近日釋出徵兵宣傳片，片末註記來自廣州市人民政府徵兵辦公室。

題為「廣東仔，快啲嚟（快些來）當兵啦！」的宣傳片長約40秒，片中1名配戴勳章老兵手持寫有「男兒本色」4字的折扇，正在和人喝早茶。他對坐在身旁的人說，「我哋可以印印腳係度飲早茶，其實背後有好多人幫我哋撐住」（粵語，意旨我們可以在這裡悠閒地喝早茶，其實在我們背後，有很多人幫我們撐住）。

廣州市「國潮風」徵兵宣傳片長約1分鐘，片中介紹直指「在關鍵時刻，才能盡顯男兒本人，期待你的加入！」片中出現解放軍訓練、閱兵、粵劇、南拳、舞獅等鏡頭，還有廣州塔等地標。其中1名在喝茶的男子說:「要問乜野係真男人」（粵語，意旨要問什麼是真男人）。

網友對於這些徵兵宣傳片有許多負面留言，批評「叫年輕人去送死，自己在嘆茶（喝茶）」。有網友說，「為何要當兵？全宇宙都是中國的領土，還是士兵幹什麼？是要打外星人嗎？」。另也有意見指出，這應是希望吸引廣東本地人當兵。

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中國國務院辦公廳去年11月印發「關於全面加強新時代語言文字工作的意見」，內容指出，目標到2025年普通話在全國普及率達85%，語言文字規範化及標準化要進一步提高。

自由亞洲電台7日報導，從事多年廣東本土語言、歷史保護工作的廣州居民小為表示，中國官方推出粵語徵兵宣傳片，這是利用粵語作為賣點吸引廣東人當兵。中國官方一方面消滅使用廣東話的環境，另一方面又用廣東話作為徵兵賣點，認為這行為很邪惡。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110208