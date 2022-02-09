中國省級兩會幾告一段落 10省區一把手扶正

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（中央社台北9日電）被視為中國全國兩會風向的各省兩會近期陸續召開，人事和經濟指標引人關注。港媒報導，地方兩會期間有10省區的行政首長真除；另GDP排名前4的省，今年的成長率多訂在5.5%至6%間。

中國全國兩會將在3月初登場，第13屆中國全國人民代表大會第5次會議將於3月5日召開；中國人民政治協商會議第13屆全國委員會會議則在3月4日登場。全國兩會前，各省級兩會將依例先召開完畢。

香港01報導，目前除天津市因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後至2月11日開幕外，中國各省區市的地方兩會都已閉幕。

省級人事方面大勢初定。報導指出，有10名省級政府「一把手」在地方兩會上「去代轉正」，包括西藏自治區主席嚴金海、河北省長王正譜、浙江省長王浩、江西省長葉建春、重慶市長胡衡華、遼寧省長李樂成、江蘇省長許昆林、廣東省長王偉中、福建省長趙龍和新疆維吾爾自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜。

上述的官員原都在2021年下半年出任代理首長。值得注意的是，福建省長趙龍是目前中國最年輕的省級一把手，1967年出生的他現年僅54歲。

另外，在剛結束的地方兩會上，有7名省級黨委書記當選省級人大常委會主任。另外，有9名省級政協主席新當選。

在經濟方面，中國2021年的國民生產毛額（GDP）大省前4名是廣東、江蘇、山東和浙江。

廣東自1989年起穩坐第一經濟大省33年，2021年GDP為人民幣12.44兆元（約新台幣54.4兆元）。江蘇則為11.64兆元。山東2021年的GDP則為8.31兆元，浙江是7.35兆元。

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在2022年的GDP成長目標方面，廣東訂為「5.5%左右」，江蘇是「5.5%以上」，山東也是「5.5%以上」，浙江則為「6%左右」。

報導分析，2021年中國經濟雖持續復甦，但外部環境更趨複雜嚴峻。正如2021年底的中央經濟工作會議所稱，中國經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，因此多省在地方兩會上，均下調經濟成長目標，「堅持穩字當頭，穩中求進」。（編輯：沈朋達/邱國強）1110209