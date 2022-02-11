好時巧克力線下撤櫃線上關店 中國經銷商跳腳

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（中央社台北11日電）好時巧克力（Hershey's）在中國的線上旗艦店終止營運，多個實體銷售點撤櫃、關店；數家經銷商對於好時片面結束合約跳腳，直指構成重大金錢損失。好時（中國）尚未有正式官方回應。

綜合北京商報、中國基金報、財經網等媒體報導，好時線上天貓旗艦店已停止營運，好時京東自營店多款商品顯示缺貨，等等跡象顯示好時巧克力正在退出中國市場。

實體店面好時甜品店員工受訪表示，2020年起中國上海公司已開始裁員，且縮減中國市場業務。2021年5月，好時突然發函告知好時甜品店，要求解除合約，對於已經投入巨大經營成本的實體店面構成不少金錢損失。

深圳市欣拓實業有限公司指出，在2018年和好時簽訂商標許可協議，且在2020年簽訂補充協議，後來陸續在中國境內開了23家好時甜品店，投入大量資金和人力，好時卻忽然註銷且片面解除合約，造成公司將近人民幣5000萬元（約新台幣2.18億元）損失。

該家公司強調，為此向上海市市場監督管理局遞交申請書，表示好時任意行使單方解除權，有違正常商業邏輯。一旦好時註銷，將難以向遠在美國的股東追討違約責任和損失，希望可以申請暫緩辦理好時的註銷登記手續，若有法人變更等手續也暫緩辦理。

天眼查資料顯示，好時（中國）投資管理有限公司在2001年4月26日於上海市工商局登記成立，法定代表人葛洛夫（Rohit Grover），其在國內3家企業擔任法人和高管。好時商業（上海）有限公司於去年12月29日被註銷，而好時（中國）投資管理有限公司和好時（上海）食品研發有限公司則分別顯示於去年11月20日、去年3月3日產生清算訊息。

好時巧克力官方微博最後一則訊息發布停留在1月28日，未再更新。「好時甜品概念店」微信訂閱號在1月曾經發文提到，好時公司調整中國地區發展策略，擬縮減公司人數並調整中國市場規模，線下多地撤櫃、關店，好時法人已離開中國。

對於撤出中國市場的消息和代理經銷商的指控，好時公司尚未有正式官方回應。

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中國業績欠佳恐是好時巧克力退出的原因。根據報導，好時2020年全球淨銷售額約為81.5億美元（約新台幣2270億元），年增長2%；中國銷售額卻是下滑46%。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，好時在中國市場銷售業績下滑，除了疫情（COVID-19）的影響外，更重要的原因是其不上不下的尷尬市場定位，在競爭激烈的巧克力市場中，好時的市場定位不清晰。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110211