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疫情15/300

蘇州疫情衝擊半導體產業 下游廠商公告將受影響

2022/2/15 10:54（2/15 11:12 更新）
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江蘇省蘇州市近日爆發疫情，民眾在檢測站進行核酸檢測。（中新社）
江蘇省蘇州市近日爆發疫情，民眾在檢測站進行核酸檢測。（中新社）
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（中央社記者張淑伶上海15日電）江蘇省蘇州市爆發疫情，中穎電子公告，若供應商因疫情遲遲無法復工，將對生產經營造成重大影響。蘇州工業園區是半導體業基地，生產暫停對下游廠商的影響開始顯現。

14日晚間，在A股上市的中穎電子公告稱，位於蘇州工業園區的供應商和艦芯片及京隆科技生產活動被暫停，對公司的產品生產將產生影響；對公司的生產經營影響程度，主要與和艦的復工時程有關，「如果和艦因為疫情原因遲遲無法復工，將對公司的生產經營造成重大影響」。

和艦是聯電子公司，也是中穎的晶圓代工重要供應商。封裝測試代工的京隆占中穎的業務量比例較小。

蘇州13日至14日中午發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例7例和1名無症狀感染者，主要集中在蘇州工業園區，該園區14日開始全員核酸檢測。

目前，蘇州有6地被列為中風險地區，中小學暫緩開學，全市關閉15個高速公路路口，上高速公路需帶48小時內的核酸檢測陰性證明並出示健康碼。

證券時報報導，根據中國半導體協會發布的2017年中國半導體製造10大企業名單，和艦在晶圓代工企業中排名第4。和艦所在的蘇州工業園區，則是長三角區域重要的積體電路產業基地。全球前10大封測企業有6家進駐園區，產業地位十分突出。

根據聯電14日公告，蘇州和艦因有一名員工疑似染疫，目前和艦配合當地主管機關進行全員檢測，生產活動因而逐步暫停，待檢測後配合主管機關核准即全面復工。（編輯：吳柏緯）1110215

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