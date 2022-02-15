紫光展銳董事長更動 趙偉國卸任

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（中央社記者張淑伶上海15日電）中國半導體廠紫光集團核心子公司紫光展銳高層異動，法定代表人趙偉國退出，由集團全球執行副總裁吳勝武出任董事長。紫光展銳方面表示，這項變動是因應企業運營需要。

根據21世紀經濟新聞報導，國家信用信息公示系統網站顯示，11日，紫光展銳（上海）科技有限公司的法定代表人由趙偉國變更為吳勝武。同時，紫光展銳的董事長也發生變化，趙偉國退出，由董事吳勝武接任董事長。

報導說，紫光展銳更換董事長的傳聞早在業界流傳。2021年紫光集團破產重組方案的爭議，影響了公司產業的進展，因為集團重整事宜，紫光展銳的上市進程也一直延後，造成公司晶片人才流失。

紫光集團在中國半導體產業曾經野心十足，多年來斥巨資投資收購了諸多企業。2013至2014年，趙偉國領導下的紫光集團先後收購展訊通信、銳迪科，後將兩家公司合併成立紫光展銳，致力於手機晶片的研發與設計。

目前展銳仍需要資金支持，但紫光集團爆發債務問題。今年1月17日，北京一中院裁定批准紫光集團有限公司等7家企業實質合併重整案重整計劃。

澎湃新聞今天報導，紫光展銳方面表示，根據企業運營需要，公司董事長現已由紫光集團全球執行副總裁吳勝武兼任。（編輯：邱國強）1110215