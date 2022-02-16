趙克志：2021打擊跨境賭博效果明顯 繼續嚴打

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（中央社記者張淑伶上海16日電）中國公安部長趙克志昨天說，2021年是近來打擊跨境賭博力度最大、治理效果最明顯的一年，將繼續保持嚴打態勢，完善相關黑名單，為中共20大召開創造安全穩定的環境。

近年中國執法機關持續加強對跨境賭博的打擊力度，去年底，澳門賭場大亨、前澳門太陽城集團董事周焯華因涉嫌在中國大陸從事開設賭場，被溫州市人民檢察院批准逮捕。1月底，澳門另一博彩中介龍頭德晉集團實控人、藝人安以軒丈夫陳榮煉亦被澳門警方逮捕。

根據中國公安部網站，趙克志15日在北京主持召開打擊治理跨境賭博工作第4次專題會議，研究部署今年打擊治理工作。

會議指出，2021年，摧毀了一批特大跨境賭博團伙在境內招賭吸金網絡，偵破了一批重大案件，打擊治理工作整體呈現壓倒性態勢，成為近年來打擊力度最大、治理效果最明顯的一年。

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不過，會議也指出，「跨境賭博犯罪集團遭受重創，但其生存土壤尚未徹底鏟除」。要堅持重拳出擊，力爭徹底摧毀境外特大賭博集團在境內的招賭吸金網絡。

做法包括：完善支持賭博集團的境外機構和個人「黑名單」；對境外賭場境內招賭行為要堅持「露頭就打」，最大限度擠壓犯罪空間；要深入清查赴境外涉賭詐人員，完善涉賭人員出入境「黑名單」，動態調整旅遊目的地「黑名單」等。（編輯：周慧盈）1110216