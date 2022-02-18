中國人大常委譚耀宗：香港特首選舉要延期

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（中央社記者張謙香港18日電）香港的中國全國人大常委譚耀宗今天說，目前穩控2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）疫情是香港頭等大事，行政長官（特首）選舉要延期。

官方香港電台報導，譚耀宗上午在該台節目上說，根據中共總書記、國家主席習近平日前就香港疫情發出的重要指示精神，目前穩控疫情是頭等大事，其他事項要讓路，相信特首選舉一定要延期，另行安排。

至於選舉押後至何時，他說，雖然大陸方面已支援香港抗疫，但並非馬上可以扭轉情況。

他表示，如果疫情轉趨穩定，選舉就可以恢復，期望今年「七一」以前可以解決。

譚耀宗並說，由於香港疫情嚴重，下月大陸全國人大和政協「兩會」舉行時，港區代表要提前到深圳接受隔離，再搭乘包機到北京，全程閉環式管理。

習近平日前指示北京中央各部門全力支援香港抗疫，又指香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

習近平形容香港的抗疫工作為「當前壓倒一切的任務」，立即令外界猜測特首選舉是否要押後。

香港特首選舉提名期由2月20日至3月5日，為期14天，投票日為3月27日。（編輯：周慧盈）1110218