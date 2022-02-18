香港疫情外擴 廣東上海各有自港移入確診

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（中央社台北18日電）香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，並擴散至中國大陸，據公布，廣東省和上海市昨天新增的境外移入確診病例中，各有多例來自香港。

綜合官方香港電台等媒體報導，廣東省昨天新增21例境外移入確診，其中11例來自香港；另有9例無症狀感染，其中5人從香港入境。

另據上海市衛生健康委員會公布，昨天新增13例境外移入病例，6例來自香港，其中一名患者13日從香港入境後，隔天在珠海乘坐高鐵抵達上海，上海衛健委前天（16日）接獲廣東省協助調查通報，立即對當事人進行隔離管控，核酸檢測結果呈陽性。

上海市政府官方微信表示，患者是大陸居民，在香港暫住，因涉嫌妨害傳染病防治罪，已被公安機關立案偵查。當局將追究有關刑事責任，並查處非法越境的行為。

有港人近日為了「避疫」而偷渡至廣東省，珠海市為此祭出舉報獎金，並已拘捕10名偷渡者。此前有人從香港偷渡至珠海，再到湖南郴州後確診。

為防控疫情，珠海市機場官方微博今天宣布，明天起由珠海機場前往北京的航班全部取消。

香港本波疫情難遏，據報導，當地今天新增至少3600例確診；昨天則有6116例，是疫情爆發約兩年以來的單日新高。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110218