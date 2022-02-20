中國本土確診單日增百例 內蒙占65例

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（中央社台北20日電）中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延，據通報19日單日新增101例，其中65例集中在內蒙古。江蘇、遼寧、廣東與雲南也有零星疫情。

中國衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）19日共報告新增195例COVID-19確診病例，其中94例為境外移入病例，101例為本土病例。

通報提及，101例本土病例中，有63例在內蒙古呼和浩特市，2例在包頭市，內蒙古成為本輪疫情的重災區。據中共黨媒人民網報導，從17日起，呼和浩特市開始首輪核酸檢測，19日針對重點地區啟動第二輪核酸檢測。

除了內蒙古外，據衛健委發布，江蘇16例、遼寧9例、廣東8例、雲南3例。無新增死亡病例、無新增疑似病例。

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截至2月19日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1622例，其中重症病例7例，累計治癒出院病例10萬1449例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬7707例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者157萬8614人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬3991人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有2萬2128例，其中1萬5963例已出院，死亡276例；澳門特別行政區則有79例，全數都已出院。（編輯：吳柏緯）1110220