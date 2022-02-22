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港媒：中國民眾墜長津湖投資騙局

2022/2/22 10:50
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（中央社記者張謙香港22日電）據報導，去年下半年中國大陸有人利用電影「長津湖」及其續集「水門橋」行騙，有數十人受騙，損失由人民幣數十萬至百萬元不等。

星島日報今天在報導中表示，去年下半年起，一些「影視公司」公開叫賣「長津湖」及「水門橋」的投資分額，承諾有高達3至5倍的回報。

一些民眾信以為真，投資數十萬至過百萬元，結果「影視公司」失聯，血本無歸。

報導表示，近日有受害人向大陸媒體「新黃河」說，騙徒是在通訊軟體微信成立名為「長津湖投資者」的聊天群，結果有50多人被不同的「影視公司」詐騙，購買了這兩部電影的投資分額，最高一筆投資高達110多萬元（約新台幣483萬元）。

據報導，2021年上半年起，大陸就出現多家影視公司公開售賣「長津湖」的投資分額。

粗略統計，在「長津湖」及「水門橋」分別上映之前，大陸有10至20家公司在售賣這兩部電影的投資分額。

報導表示，「長津湖」主投資方北京博納影業強調，從未授權第三方展開相關電影的融資業務，建議苦主盡快報警。

網上資料顯示，「長春湖」的票房收益超過57億元。（編輯：沈朋達）1110222

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