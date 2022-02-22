導演楚原病逝享壽87歲 香港武俠片開山鼻祖獲金像獎終身成就獎

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（中央社記者張謙香港22日電）香港名導演楚原昨天病逝，享壽87歲。

楚原被譽為香港武俠片開山鼻之一，原名張寶堅，出身演藝世家，其父親是早年香港粵語片（黑白電影）時代著名演員張活游。

楚原的遺孀南紅也是粵語片時代著名演員，是當時炙手可熱的女藝人之一。

楚原一生執導超過120部電影，包括粵語片時代成名作「可憐天下父母心」，以及後來備受歡迎的「大丈夫日記」、「七十二家房客」和「玉女添丁」。

1971年，楚原加入邵氏電影公司。

香港粵語片衰落後，楚原拍攝了一系列古龍武俠小說作品，包括「流星蝴蝶劍」及「三少爺的劍」，名重一時。

楚原隨後在無線電視台拍攝電視劇，2000年淡出影視界。

1998年，楚原獲香港金像獎頒發「專業精神獎」，2018又獲發「終身成就獎」，而這也是他最後一次公開露面。

2018年楚原上台領取「終身成就獎」時所發表的一番談話，被不少人視為經典，發人深省，盡見其豪情與感性，文采與智慧。

楚原當時說，「將一個終身成就獎，給一個終身沒什麼成就的楚原，即是逼我講一句：『受之有愧』。

「回首半生，青衫人老，在漫長的人生中有開心時候，困難日子也不少，人生大概都是失意倍多如意少。」

「人生這兩個字，就是歡聲、淚影四個字砌成，沒有甚麼奇怪。任何人無論昨日幾風光，也無論昨日幾失意，明日天光，同樣要起身做回一個人，繼續生活下去，明天總比昨天好，這個就是人生！」（編輯：沈朋達）1110222