中國又一直播主逃漏稅 驢嫂平榮被重罰2.7億

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中國網路主播「驢嫂平榮」因隱匿直播帶貨佣金收入逃稅，且未依法申報其他經營收入以少繳稅款，被廣州當局罰款約新台幣2.7億元。（圖取自驢嫂平榮微博weibo.com）

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（中央社台北22日電）中國官方繼續重拳打擊網路主播逃稅。網路主播「驢嫂平榮」因隱匿直播帶貨佣金收入逃稅，且未依法申報其他經營收入以少繳稅款，被廣州當局罰款人民幣6200.3萬元（約新台幣2.7億元）。

中國國家稅務局網站今天公告，廣東省廣州市稅務部門通過稅收大數據分析，發現網絡主播平榮（網名：驢嫂平榮）涉嫌偷逃稅款，依法對其展開全面稅務調查。

調查發現，平榮在2019至2020年期間，通過隱匿直播帶貨佣金收入，偷逃個人所得稅1926.05萬元，未依法申報其他生產經營收入少繳稅款1450.72萬元。

基於平榮在稽查立案後「積極配合檢查，主動補繳稅款，以減輕違法行為的危害後果」，廣州市稅務局稽查局依據相關法律法規，對平榮追繳稅款、加收滯納金及處予0.6倍罰款，合共6200.3萬元。當局已向平榮送達稅務行政處理處罰決定書。

廣州市稅務局官員表示，稅務部門將持續加強運用稅收大數據的分析，針對性地完善網絡直播行業稅收監管措施，嚴厲打擊涉稅違法行為，促進行業「在發展中規範，在規範中發展」。

廣州市稅務局稽查局回應媒體提問時表示，廣州市稅務部在稅收大數據分析中發現平榮涉嫌偷逃稅款，但經稅務機關提醒督促，平榮仍整改不徹底，所以對其立案調查。（編輯：陳沛冰）1110222