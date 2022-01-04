中國嚴打直播主逃稅 電商巨頭急通知用戶補稅

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（中央社記者吳柏緯上海4日電）中國「直播一姐」薇婭去年底因逃稅被重罰，隨後官方加強對直播主、藝人的稅務稽查。電商龍頭京東近日緊急通知其電商廣告平台「京東聯盟」的用戶補稅。

薇婭於去年12月20日因涉嫌逃稅人民幣6.34億元，被追繳稅款和滯納金共計13.41億元（約新台幣58億元），使得中國直播主的稅務問題浮上檯面。隨後，多省市的稅務機關開始整治明星藝人、直播主的稅務問題。

根據科技媒體IT之家、北京青年報報導，很多京東聯盟以及其他電商平台的經營者近期陸續表示收到補稅通知。有的平台在通知中明確表示「因國家政策性調整，通過網路推廣方式產生的收入需要進行補稅」。

雖然公告中未明確說明政策調整的具體內容，然而外界一般認為與官方加強查稅有關。

據公開資訊，京東聯盟是京東推出的廣告業務，直播主、網紅可藉由在自己的影片中置入京東商品業面的連結，若一般民眾透過連結購買指定商品，直播主、網紅可從中抽取佣金。這類的直播主、網紅也被稱為「電商達人」。

報導引述一名京東聯盟的電商達人表示，日前被通知「2020年需要補稅21萬8527.7元，2021年需要補稅12萬7089.38元。」

報導指出，目前這波針對「電商達人」的補稅，主要集中於2020年和2021年，沒有繼續往前追。從2022年開始，一些電商平台對於電商達人的發放佣金方式改為代扣、代繳，避免后許衍生的稅務問題。

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報導引述稅務相關人士指出，目前看來這波針對「電商達人」的補稅要求，與之前直播帶獲的直播主補繳稅款不一樣。之前的情形有涉及逃漏稅，後續不僅是補稅的問題，還有相應的罰金；電商達人面臨到的問題可能是過去的稅率不正確，因此調整後重新補稅。

然而，業內人士也不排除在這波加強稅務稽查的情形之下，這類未被監管的灰色地帶，接下來也會成為查稅的重點項目。（編輯：繆宗翰）1110104