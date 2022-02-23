港府：預測年內經濟成長2%至3.5%

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（中央社記者張謙香港23日電）香港財政司司長陳茂波今天表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，今年上半年香港經濟表現較差，下半年則較好，全年經濟成長率在2%至3.5%之間。

陳茂波23日上午公布來年政府財政預算案，他說，市場原先普遍預期全球經濟年內會進一步復甦，但COVID-19變異株Omicron肆虐，令全球經濟復甦步伐減慢。

此外，能源價格居高不下、全球通貨膨脹顯著上升並導致不少中央銀行收緊貨幣政策，以及地緣政治局勢複雜多變，都為經濟前景帶來不確定性。

在主要市場方面，陳茂波表示，中國大陸去年有效防控疫情，生產活動恢復良好，外貿表現強勁，經濟成長率達8.1%，較大部分經濟體的增速快。

他指出，中國大陸經濟基本面堅實，加上政策空間充裕，將會支持中國大陸經濟穩步增長，繼續成為全球經濟增長的引擎。

就美國經濟而言，他預期美國聯邦準備理事會（Fed）年內可能會多次升息，並開始逐步縮減資產負債表規模，加上財政政策支持力度減少，或會影響經濟增長動力。

陳茂波表示，香港第5波疫情急遽惡化，各種限制措施令人流驟減，消費和經濟氣氛受到嚴重打擊；為了防疫，政府將加強各項檢測及抗疫工作，短期內經濟活動難免面對沉重壓力。

他說，考慮到內外最新情勢，以及財政措施的提振作用，預測香港經濟在今年下半年會有較好表現，全年實質增長在2%至3.5%之間。

中期而言，他預期香港經濟前景正面，主因是中國大陸經濟持續穩步向前並朝高質量發展，這是支持香港繁榮堅實基礎。

他並說，過去幾年政府致力培育新興產業，當中創新科技的產業生態系統已日漸成熟，未來數年可為香港經濟和競爭力作出更大貢獻。金融業一直迅速發展，前景亮麗，未來仍有助推動香港經濟增長。

陳茂波預測香港經濟於2023年至2026年間平均每年實質成長3%，基本通脹率預計平均為2.5%。（編輯：李雅雯）1110223