不理美國呼籲 中國加大購買力度增加油儲

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（中央社台北26日電）路透社引述行業數據和交易商報導，在油價飆升、華盛頓呼籲全球協調釋放石油庫存以助冷卻市場之際，中國今年加大了石油購買力度，以增加儲備。

據路透社中文網25日的消息，華盛頓一直在尋求與中國合作，增強主要消費國協調釋放戰略石油儲備的影響，以抑制油價急升。俄羅斯近日入侵烏克蘭後，油價自2014年以來首次突破每桶100美元。

美國總統拜登日前表示，美國正與其他國家針對再次釋放儲備進行合作，去年11月多國曾協調釋放儲備。

美國去年11月宣布從儲備中釋放5000萬桶石油，並表示中國、印度、日本、韓國和英國也將這麼做。該舉措提出之際，美國汽油價格飆升、通膨急升。

印度、日本、韓國和英國表示，將向市場釋放少量石油。世界第二大消費國和最大進口國的中國則從未正式承諾將採取這一行動，而是一直在購買更多石油以增加儲備。

報導引述兩名石油交易消息人士說，中國國家主席習近平本月初在北京會晤俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）後，北京立即加大了石油購買力度。

路透社表示，中國國家糧食和物資儲備局並未回覆置評請求。

中石化一名發言人則表示，該公司1月的原油進口量與上年同期持平，該公司仍在編制2月的數據。

此外，據報導，當被問及中國為何未參與釋放油儲的行動時，美國政府拒絕評論。

一名主要石油交易部門的消息人士表示，「我們從2月初就收到了（來自中國買家的）新請求，要求將更多石油運往中國」。

一名了解美國與國際能源總署（IEA）最新磋商情況的美國消息人士表示，美國正在與IEA合作，進一步釋放儲備。IEA是已開發國家的能源監督機構，中國不是正式成員國。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110226