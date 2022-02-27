中國網友非一面倒挺俄 仍有人低聲相挺烏克蘭

（中央社台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭，多數中國網友挺俄貶烏的怪象令全球側目。但實際上，仍有一批中國網友聲音雖不大、人也少得多，但仍設法表達支持烏克蘭、反對俄羅斯侵略的立場，選擇站在普世的一方。

在一片挺俄貶烏、稍有不從就被圍剿扣帽子的網路環境下，這些非主流中國網友仍會迂迴發聲，質疑俄羅斯入侵烏克蘭的正當性。有人更會對許多中國網友力挺俄羅斯這個屬於侵略者的一方，表達不以為然。只不過他們的聲音，相對微弱許多。

從烏克蘭危機醞釀到戰爭爆發，中國網路輿論─不論從一般網友、網路寫手到媒體人乃至於學者，被認為一面倒地力挺俄羅斯。而實際觀察也可發現，當中的多數言論除了站在俄羅斯一方，還對烏克蘭大加貶損，一些言論甚至極為不堪。而這背後則隱含著反美、反西方的思路。

但除了挺俄貶烏的巨大噪音外，中國仍有一群人選擇低調地站在烏克蘭一邊，表達支持立場。再溫和一點的，也至少會質疑俄羅斯入侵烏克蘭的正當性與必要性，並表達對戰爭的厭惡。

由於有被圍剿的風險，這些質疑俄羅斯及挺烏克蘭的聲音，通常不太容易在微博、知乎或是各大網路公共帳號的留言區看得到。但在志同道合的微信群裡，或是立場傾向自由派人士的留言板，乃至於海外立場反共人士的推特（Twitter）、YouTube及臉書（Facebook）帳號中，便能看到他們的大量留言。

這群中國網民中，有相當數量是立場傾向自由派的人士，平日對中共的諸多政策及措施多有質疑。因此在發言時，他們毫不保留地表達完全反主流的「挺烏貶俄」立場，更普遍抨擊中國官方「嘴上不說，腳上和心裡早就站到了俄羅斯一邊」。

然而，也有一些平日立場並不偏向一方的中國網民，雖然也對美國和西方國家有所質疑，但對俄羅斯這次悍然入侵烏克蘭同樣表達質疑，認為「侵略就是侵略，美國入侵伊拉克是侵略，俄羅斯入侵烏克蘭也一樣是侵略，不該雙標（雙重標準）」。

儘管如此，這些散見在中國內部及海外網路的言論，仍不時會遭到挺俄的親共分子攻擊。若這一平台是反共者居多，這些挺俄的親共分子多半會反遭圍剿。倘若勢均力敵，則往往會出現一長串相互攻擊謾罵的留言。

一名持自由派立場的中國網友向中央社記者表示，在網路上及社會上，支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍進攻烏克蘭的中國人的確是多數，但不能代表所有中國人都支持蒲亭，只是大家不敢公開表達反俄、反蒲亭而已。

這名經商的中國網友說，5名教授連署公開反對俄羅斯侵略烏克蘭就被噤聲，而公開支持的大量網文卻一點事也沒有。那麼中國官方是站在何種立場，不言自明。

另一名相同立場的中國年輕網路工程師則告訴中央社記者，他實在懶得和那群「傻X」（指挺俄者）爭辯什麼，不但累人，且容易被孤立。但若因此就說所有中國人都這麼「傻X」，他不服氣，「因為我就不是，和普京（蒲亭）站在同一邊的才是」。（編輯：邱國強）1110227