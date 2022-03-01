中共20大人事洗牌 陳敏爾擬調上海引發黨內異議

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（中央社台北1日電）中共20大前後黨內進入人事洗牌階段。消息指出，被視為總書記習近平愛將的重慶市委書記陳敏爾可能調任上海市委書記，但黨內有異議。蔡奇、李強、李鴻忠等直轄市書記則可望被拔擢入中央。

香港明報報導，北京知情人士透露，與上述4人同為政治局委員的中共中央辦公廳主任丁薛祥，可望更上一層樓；而另一名政治局委員、中國國務院副總理劉鶴，今年雖已年屆70，達到政治局「七上八下」的退休年齡，但因中美角力仍在持續而「仍被中央倚重」，20大後未必會退休。

近幾屆的中共中央政治局成員中，北京、上海、天津、重慶等直轄市，以及廣東省、新疆維吾爾自治區等6個省級行政區的黨委書記，都是當然的政治局委員。

而在2017年中共19大進入政治局的這6名地方大員中，陳全國已經卸任新疆書記，但新職務迄今未公布。而先前傳出他將接任中共中央農村工作領導小組副組長，卻至今未獲證實。

至於陳敏爾及北京市委書記蔡奇、上海市委書記李強、天津市委書記李鴻忠、廣東省委書記李希等5人，根據報導，依照慣例，在即將召開的全國「兩會」後，將有新的職務安排。

知情人士指出，李希將是最後一次以廣東省全國人大代表的身分出席，中共20大後就將調入北京；李鴻忠、李強也同樣將調入北京。而本就在北京任職的蔡奇，預料將「更上一層樓」。

李強是習近平擔任浙江省委書記時的得力助手。消息人士指出，若李強調入中央，上海市委書記的遺缺預料將由陳敏爾接任。然而，黨內對這項調動仍有不同意見。

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依政治局委員的「七上八下」（67歲連任，68歲退休）的不成文規定，到中共20大時，政治局常委中除習近平外，栗戰書、韓正也已屆齡；至於政治局委員，許其亮、王晨、劉鶴、孫春蘭、楊潔篪、陳希、楊曉渡、張又俠及郭聲琨等9人也告屆齡。在習近平連任下，整個政治局就將空出11個名額。

報導提到，預料中共20大後，將有更多與習近平在地方從政時期有交集的黨政官員，被拔擢入政治局。（編輯：邱國強/曹宇帆）1110301