中國全國政協開幕 汪洋工作報告強調加強團結

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（中央社記者張淑伶上海4日電）中國「兩會」（全國人大、全國政協）登場。全國政協主席汪洋今天在工作報告中強調要為加強中華兒女大團結努力奮鬥，並未針對2022年兩岸關係或交流活動作表述。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第5次會議下午開幕，汪洋代表政協第5屆全國委員會常務委員會作工作報告。

首先，在回顧2021年工作部分，報告談及與兩岸關係相關的是：成功舉辦辛亥革命110週年紀念大會，深入學習中共總書記習近平在大會上發表的重要講話，「進一步增強推進祖國完全統一、實現民族復興偉業的堅定決心」。

此外，2021年政協的涉台活動還有：參與舉辦第13屆海峽論壇．第4屆兩岸基層治理論壇，加強和「港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞」團結聯誼。

這份工作報告中，2022年的主題則是「圍繞中國共產黨20大勝利召開凝心聚力」。

報告的第3個部分是「強化使命擔當：為加強中華兒女大團結努力奮鬥」。

報告稱，世界百年未有之大變局加速演進，當代中國改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大前所未有，更加需要加強中華兒女大團結。

報告說，政協要有效運用制度優勢尋求最大公約數、畫出最大同心圓，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係的和諧。

13屆全國政協5次會議今天開幕，10日上午閉幕，會期6天。（編輯：楊昇儒）1110304