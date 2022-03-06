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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭17/300

批蒲亭發動侵略戰爭 北京清華校友連署取消榮譽博士學位

2022/3/6 16:50（3/6 18:43 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（前右）2019年獲北京清華大學頒發名譽博士學位。（圖取自北京清華大學網頁tsinghua.edu.cn）
俄羅斯總統蒲亭（前右）2019年獲北京清華大學頒發名譽博士學位。（圖取自北京清華大學網頁tsinghua.edu.cn）
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（中央社台北6日電）俄羅斯入侵烏克蘭，曾獲北京清華大學頒發名譽博士學位的俄羅斯總統蒲亭備受爭議。210名清華校友日前發起連署，公開要求清華校方撤銷蒲亭這一學位，理由是他發動「赤裸裸的侵略戰爭」。

這封寫給北京清華大學黨委書記邱勇的公開信更直指，授予蒲亭（Vladimir Putin）名譽博士學位是「清華大學的恥辱，我們校友也為之蒙羞」。

由旅美中國民主派人士創辦的議報報導，這封由葉四舟、孫怒濤領銜連署的公開信是在3日發表，共有210名清華校友連署，這些校友的入學年度從1955年到1991年不等。

信中指出，「在您（邱勇）擔任清華校長」的2019年4月26日，清華大學授予蒲亭名譽博士學位，以表彰他在「維護世界和平與促進人類進步事業」方面做出的「傑出貢獻」。

這封連署信提到，然而事實是，蒲亭是個戰爭狂人。他發動過對車臣、克里米亞、喬治亞等戰爭，最近又悍然發動了對烏克蘭的戰爭。這是一場「赤裸裸的侵略戰爭」，遭到全世界絕大多數國家的反對和譴責。

信末直指，授予蒲亭名譽博士學位是「清華大學的恥辱，我們校友也為之蒙羞。我們強烈呼籲校方公開聲明，取消普京（蒲亭）的名譽博士學位」。

多次訪問中國的蒲亭，2019年4月下旬曾前往北京，參加中國主辦的第2屆「一帶一路國際合作高峰論壇」。期間，在也是北京清華大學校友的中國國家主席習近平陪同下，蒲亭前往北京友誼賓館，接受清華大學頒發的榮譽博士學位。（編輯：邱國強/李雅雯）1110306

中國國家主席習近平（前）見證蒲亭獲頒名譽博士學位。（圖取自北京清華大學網頁tsinghua.edu.cn）
中國國家主席習近平（前）見證蒲亭獲頒名譽博士學位。（圖取自北京清華大學網頁tsinghua.edu.cn）
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