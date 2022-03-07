疫情是否年內結束 中國專家：下定論為時尚早

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（中央社台北7日電）COVID-19疫情引起不同預測，對於部分專家樂觀認為疫情可在年內結束的看法，中國疾病預防控制中心主任高福認為下定論為時尚早，因為真實數據並未顯示病毒傳播感染已經減弱到比流感還低。

香港明報今天報導，高福近日在全國人大、政協「兩會」期間作了上述表示。此前，中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏年初接受官媒訪問時曾說，「我依然對今年年底結束新冠大流行抱有很大的信心」。

張文宏當時表示，原則上經過未來一年，無論是群體免疫水準或透過疫苗建立的免疫屏障，再到治療藥物的上市，都意味著「這可能是最後一個寒冬」。

高福則表示，做此定論可能還為時尚早，「做出這個結論可能主要是看到了新出現的Omicron的傳播力增強，但是致病力在減弱，這是一個理想狀態」。

高福指出，「但是真實數據並沒有告訴我們，它減弱到了比流感還低」，「病毒本身它在適應人類，它也在變化」。

他表示，不同專家可以持有不同觀點，「我個人認為，現在還沒有到預測它今年冬天以後，這個病毒到人類社會可以接受的這一步了」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110307