中國人民眼中的俄烏戰爭 俄羅斯外宣滲透

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（中央社台北7日電）中國官媒結盟俄羅斯媒體，在中國公共討論中抹去俄羅斯入侵鄰國、國際社會譴責等聲音。外媒剖析，在俄烏戰爭訊息戰上中俄同盟，這是出於挑戰西方主導觀點，中國支持哪方的態度也已表明。

俄羅斯軍隊在2月24日開始入侵烏克蘭，戰爭初期，大批烏克蘭士兵交出武器、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已逃離基輔等消息分別經由中共黨報環球時報或官媒央視轉載於中國境內，消息來源則是引述自俄羅斯國營電視台或是俄國政治人物社群頁面。這些消息後被證實有誤。

紐約時報（The New York Times）7日報導指出，中國官媒未經核實就引述俄羅斯媒體報導，全盤接受俄羅斯對於戰爭的宣傳，不予以質疑或反對，意在透過俄羅斯宣傳機器形塑中國公眾對於俄烏戰爭的看法，加上中國政府審查關於支持烏克蘭的內容，因此在中國社群平台上，大多數中國人支持俄羅斯。

中國官媒上很少有關於國際社會譴責俄羅斯、澤倫斯基在國際輿論獲得聲量、俄羅斯國內有反戰抗議等報導；主流論調是「俄羅斯的軍事行動針對的是西方和北約擴張，是反納粹的，因此是正當和廣受歡迎的」。中國在俄烏戰爭中試圖保持官方的模棱兩可，「中國政府控制的媒體卻已非常清楚地表明了中國的立場」。

報導剖析，中、俄兩國建立訊息同盟的基礎是出於對美國的戒備，在輿論競爭中挑戰西方主導觀點。中國國家主席習近平在2013年要求提高國家的國際話語權，「講好中國故事」；同年俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）視察「今日俄羅斯」總部時說，這是為了打破英語圈對於全球訊息的壟斷。2015年習近平和蒲亭決定兩國媒體加強合作，每年舉辦中俄媒體論壇。

中國人民看到了與世界大多地方截然不同的一場戰爭，俄羅斯衛星通訊社官方微博有1160萬名粉絲，其所發出的文多充斥著「罪犯澤倫斯基」、「納粹」等詞彙。

伴隨戰事持續中，陸續有中國網友思考消息來源為俄羅斯媒體的報導，有人點出俄羅斯正在中國打一場訊息戰，質疑大量的親俄訊息是否會損害中國和中國人民的利益。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110307