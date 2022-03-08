港媒：港澳辦新任副主任王靈桂亮相北京兩會

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（中央社記者張謙香港8日電）據報導，中國社會科學院副院長王靈桂已出任國務院港澳事務辦公室副主任，最近以新職在北京舉行的全國「兩會」公開亮相。

星島日報今天在報導中表示，月前已傳出王靈桂擔任港澳辦副主任，但官方至今尚未證實這項任命。

但報導指出，王靈桂近日連續兩天以新職在中國全國 人大、政協「兩會」公開亮相，陪同國務院副總理韓正會見港區政協委員、人大代表。

報導表示，韓正昨天在港澳辦主任夏寶龍陪同下參加香港代表團審議，官媒中央電視台新聞聯播的畫面顯示，王靈桂現身會場。

此外，王靈桂前天（6日）也陪同韓正參加港澳地區全國政協委員聯組會。

據報導，按照慣例，韓正參加涉港活動，港澳辦常務副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧都會陪同，但這次不見兩人，原因是香港疫情嚴峻，兩人在深港統籌協調援港抗疫工作。

報導表示，55歲的王靈桂曾任中國社科院信息情報院院長，研究領域包括全球戰略、反恐、新疆問題、伊斯蘭教、中東問題、港澳問題。

報導引述中國全國港澳研究會副會長劉兆佳說，熟悉國際政治的學者空降港澳辦，有助北京中央駕馭香港複雜多變的形勢，維護國家安全。

也有分析認為，王靈桂的研究涉及新疆、反恐、去極端化，香港實施國家安全法之後，雖然由亂及治，但北京仍然嚴防出現暴恐苗頭。（編輯：周慧盈）1110308