疫情狂飆 吉林省長：吉林市一週實現社會面清零

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（中央社台北15日電）中國COVID-19疫情狂燒，最嚴峻的吉林省14日增本土病例逾3000例。吉林省省長韓俊表示，吉林市要打好3大攻堅戰，包括全員核酸篩查、陽性患者全收治、密切接觸者全集中隔離，一週實現社會面清零。

吉林省是這波中國疫情的重災區，14日新增本土確診3076例，吉林市占2601例，全省本土無症狀感染991例，吉林市占979例。

陸媒報導，「吉林日報」微信公眾號今天上午發布，14日吉林省委書記景俊海連夜主持召開省疫情防控領導小組會議。他強調，堅決打贏「長春保衛戰、吉林殲滅戰、各地阻擊戰」。

他指，吉林省疫情仍處在上升期，形勢嚴峻複雜，必須爭分奪秒、速戰速決遏止疫情蔓延，包括要連夜制定清零行動方案，實施新一輪高質量全員核酸檢測，24小時完成流調報告，加快改建方艙醫院和定點醫院，依法徵用賓館酒店，增加隔離房間數量，盡快把所有密切接觸者集中隔離。

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出席會議的吉林省委副書記、省長韓俊表示，要落實吉林市全員核酸篩查、陽性患者全收治、密切接觸者全部集中隔離的3大攻堅戰，一週實現社會面清零。

韓俊強調，要集中調配周邊地區核酸檢測力量，24小時內完成全員核酸檢測，不漏一人。全面徵用及改造各類可用於集中隔離的資源，確保所有密切接觸者集中隔離，並要單人單間隔離。所有初篩陽性者全部收治確診及分類救治。利用大數據手段，加強流調排查。（編輯：陳沛冰）1110315