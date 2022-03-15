中國藝人鄧倫逃漏稅連補帶罰4.7億 恐面臨封殺

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（中央社台北15日電）據中國上海市稅務局今天通報，大陸知名電視劇男星鄧倫因為逃漏稅，遭連補帶罰人民幣1.06億元（約新台幣4.75億元）。官方指他虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，「性質惡劣」。

通報出爐後，鄧倫下午透過微博發文稱，在配合這次稅務部門檢查的過程中，他已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤，他接受稅務機關的一切決定，願意承擔相關一切責任及後果，並且「一如既往地積極努力工作」，疫情當前佔用公共資源深深地表達歉意。

不過鄧倫想要繼續演藝事業，恐怕很難。按照前例，他逃漏稅勢將被列為「劣跡藝人」，遭業界全面抵制至少一年。

大陸女星鄭爽去年逃漏稅被連補帶罰2.99億元，遭到全面封殺後，中國稅務總局宣布要對明星藝人、網路主播定期執行稅收檢查。

上海市稅務局官網15日通報，近期，根據稅收監管中的線索，上海市稅務局第四稽查局經稅收大數據進一步分析，發現鄧倫涉嫌偷逃稅款。

經查，鄧倫在2019年至2020年期間，透過虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬元，其他少繳個人所得稅1399.32萬元。

據通報，在稅務檢查過程中，鄧倫能夠積極配合檢查並主動補繳稅款4455.03萬元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為，因此處0.5倍罰款計2227.52萬元。

不過鄧倫虛構業務轉換收入性質、虛假申報偷稅且未主動自查補繳的310.79萬元，則處4倍罰款計1243.16萬元。

通報指出，以上對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億元。日前，已依法向鄧倫送達稅務行政處理處罰決定書。

上海市稅務局第四稽查局有關負責人表示，鄧倫存在涉嫌偷逃稅問題，「且經稅務機關提醒督促仍整改不徹底」，遂依法依規對其進行立案並開展了全面深入的稅務檢查。

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有關負責人表示，鄧倫虛構業務轉換收入性質虛假申報偷稅且未主動自查補繳部分，「性質惡劣」。因此，對其予以從重處罰，處4倍罰款。

公開資料顯示，今年29歲的鄧倫，2012年出演個人首部電視劇「花非花霧非霧」，正式進入演藝圈。2017年，他主演「香蜜沉沉燼如霜」、「一千零一夜」等電視劇，奠定當紅小生地位。2018年，富比士發布中國100名人榜，鄧倫排名第21位。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1110315