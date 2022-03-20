中國本土新增近4000例 吉林省疫情仍嚴峻

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（中央社台北20日電）據中國衛健委通報，19日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1656例，另有本土無症狀感染者2177例。其中吉林省新增的本土病例數仍達4位數，當地疫情嚴峻。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，19日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1737例。其中境外輸入病例81例，本土病例1656例。

吉林省的疫情仍然嚴峻，19日新增本土確診病例1191例，包括長春市833例、吉林市327例、四平市24例、延邊朝鮮族自治州5例、松原市2例。

除了確診病例之外，中國19日新增的本土無症狀感染者達2177例，以河北534例最多，上海492例次之。

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截至19日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬9986例，其中重症病例35例，累計治癒出院病例10萬5575例，累計死亡病例4638例，累計報告確診病例13萬199例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者202萬2712人，尚在醫學觀察的密切接觸者31萬7145人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有27萬5783例，其中3萬3651例已出院，死亡5650例。澳門特別行政區82例，其中79例已出院。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110320