2成港人染疫 專家：消滅病毒很難甚至不會發生

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（中央社台北20日電）香港政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天表示，消滅病毒很難，甚至不會發生，全民檢測可以協助「清零」，但並非現在最重要的考慮。

袁國勇今天上午接受電台節目訪問時作以上表示。

根據香港衛生署衛生防護中心19日公布資料，香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情累計103.3萬人染疫，其中核酸陽性檢測個案68.6萬例、快速抗原測試陽性34.7萬例，死亡人數達5437人。

綜合星島日報、香港電台等港媒報導，袁國勇說，消滅病毒很難，甚至不會發生，病毒會一直變種，未來可能要每年接種疫苗；接種疫苗後，感染病徵輕微，這時是否「清零」已不重要。預計今年7月夏天來臨時，疫情基本上會結束，屆時仍會有市民感染，但可稍微恢復正常生活。

關於全民檢測，袁國勇指出，在確診個案回落時推行全民檢測，可以協助「清零」，但並非現在最重要的考慮，不一定要做。就算推行全民檢測也一定會有「漏網之魚」，若發生超級傳播，仍會出現大爆發，只會浪費檢測成本200億元（約新台幣725.1億元）及令市民失望，認為政府要審慎考慮。

袁國勇指出，政府以公務員及醫管局相關員工約1/5染疫推算，香港至少有約150萬人染疫；香港大學團隊數學模型推算則是近400萬人，相信實際感染人數在這兩個數字間。

袁國勇說，遵守社交距離加上接種疫苗，疫情將可見好轉，過一週或許能跌破1萬例，再過數週可逐步回落至1000例左右，甚至再降到3位數；市民若在社交距離上鬆懈，一旦發生超級傳播，疫情會再次反彈，亦不排除有第6波疫情，或出現其他變種病毒。

袁國勇呼籲香港民眾盡快接種疫苗。他認為，現在最重要的是每個人都要接種疫苗，包括長者和兒童。建議將「疫苗通行證」推展到公共交通工具，只要市民接種疫苗，確診及死亡個案減少，就可放寬餐館、健身中心等營運限制，也可恢復國際航班來港；亦應容許確診醫護人員無需隔離，可繼續工作照顧確診患者。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110320