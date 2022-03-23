港媒：北京調整治疆政策 由反恐變發展

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（中央社記者張謙香港23日電）據分析，北京當局近期調整了管治新疆的政策，由過去高壓式反恐變成重視經濟民生發展。

星島日報今天刊登文章指出，中國全國政協主席汪洋日前在人大和政協「兩會」結束後赴新疆調研，與過去不同的是，這次調研立足於新疆的長遠發展。

文章指出，今年「兩會」結束後，身兼中共中央新疆工作協調小組組長的汪洋自18日起至昨天率調研組到烏魯木齊、喀什、和田等地調研。

汪洋在當地調研時強調要「堅持穩中求進工作總基調，堅持先立後破、謀定後動、久久為功，多謀長遠之策、多行固本之舉，多解決事關長治久安的深層次矛盾和問題」。

相較之下，去年汪洋到新疆調研，強調的是「聚焦社會穩定和長治久安工作總目標」。

文章指出，新疆在連續5年多沒有發生暴恐案件之後，北京方面的涉疆政策有所調整，更多的是要求長遠之策、固本之舉，聚焦深層次矛盾和問題。

文章認為，北京當局在新疆長期實行的高壓管治，包括建立「教培中心」推動「去極端化」，固然維護社會穩定，但也令新疆處於緊張氣氛，非長久之計，也被一些境外勢力攻擊為「侵犯人權」。

文章表示，北京當局調整對新疆政策有跡可循，比如前新疆書記陳全國主政5年，提出「在新疆，沒有穩定一切皆為零」的口號，但廣東省前省長馬興瑞去年底赴新疆走馬上任後，主調是經濟和民生，少有殺氣騰騰的話語，也不將「反恐」掛在嘴邊。

文章透露，馬興瑞到新疆上任一個月就恢復幹部雙休（每週休假兩天），令新疆幹部鬆一口氣，不必天天緊繃於維穩工作。

而汪洋此行調研也強調，當前新疆發展正面臨前所未有的重要機遇，要發揮區位優勢和資源優勢，用好穩定紅利和政策紅利，把發展成果落實到改善民生、增進團結、凝聚人心上。（編輯：周慧盈）1110323