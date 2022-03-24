更多編輯台推薦新聞：
西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳時中證實採購Novavax疫苗200多萬劑 抵台時間未定
首頁 / 兩岸

邱太三指台獨定義模糊 國台辦重申兩岸同屬一中

2022/3/24 10:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海24日電）陸委會主委邱太三昨天接受質詢時說，如果維護中華民國主權不是「台獨」的話，對未來兩岸協商是較好的基本條件。中國大陸國台辦批評邱太三混淆是非，重申「兩岸同屬一中」。

據報導，邱太三23日在立法院接受國民黨籍立委李德維質詢表示，如果「維護中華民國主權」不是「台獨」的話，未來跟對岸協商時，是比較好的基本條件。

他並說，無論是國際上或國內，大家對「台獨」的基本定義恐怕都不太一樣。他認為「台獨」這個用語太模糊抽象。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天以「答記者問」的方式對此回應。

朱鳳蓮說，邱太三的言論是繼續混淆是非，「夾帶『兩國論』私貨」。

她宣稱，民進黨把海峽兩岸由於內戰延續的政治對立特殊狀態，歪曲為「兩國論」和「一邊一國」。「無論他們打著什麼幌子，變換什麼說辭，要害都是圖謀否定兩岸同屬一個中國的事實，破壞中國主權和領土完整」。

朱鳳蓮還正告「民進黨當局」，「妄圖以『兩國論』行騙，以製造釋放『善意』假象行謀『獨』之實，完全是痴心妄想」。

她宣稱，只有承認「九二共識」，認同「兩岸同屬一中」，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道上來，「捨此別無他途」。（編輯：李雅雯）1110324

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族