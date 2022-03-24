邱太三指台獨定義模糊 國台辦重申兩岸同屬一中

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（中央社記者張淑伶上海24日電）陸委會主委邱太三昨天接受質詢時說，如果維護中華民國主權不是「台獨」的話，對未來兩岸協商是較好的基本條件。中國大陸國台辦批評邱太三混淆是非，重申「兩岸同屬一中」。

據報導，邱太三23日在立法院接受國民黨籍立委李德維質詢表示，如果「維護中華民國主權」不是「台獨」的話，未來跟對岸協商時，是比較好的基本條件。

他並說，無論是國際上或國內，大家對「台獨」的基本定義恐怕都不太一樣。他認為「台獨」這個用語太模糊抽象。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天以「答記者問」的方式對此回應。

朱鳳蓮說，邱太三的言論是繼續混淆是非，「夾帶『兩國論』私貨」。

她宣稱，民進黨把海峽兩岸由於內戰延續的政治對立特殊狀態，歪曲為「兩國論」和「一邊一國」。「無論他們打著什麼幌子，變換什麼說辭，要害都是圖謀否定兩岸同屬一個中國的事實，破壞中國主權和領土完整」。

朱鳳蓮還正告「民進黨當局」，「妄圖以『兩國論』行騙，以製造釋放『善意』假象行謀『獨』之實，完全是痴心妄想」。

她宣稱，只有承認「九二共識」，認同「兩岸同屬一中」，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道上來，「捨此別無他途」。（編輯：李雅雯）1110324