秦剛：中俄交往不能受影響 美若制裁必回應

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（中央社台北27日電）中國駐美大使秦剛日前接受專訪時說，在烏克蘭問題上，中國無論如何絕不接受美方威脅、施壓；中方「希望並要求」中俄正常交往合作不能受影響，若美國因此對中國制裁，中國必將堅決回應。

秦剛20日接受鳳凰衛視「風雲對話」節目專訪，談到烏克蘭問題及中美關係。中國駐美國大使館在台北時間今天凌晨公布訪談全文，提到上述內容。

根據訪談內容，秦剛重申中方立場說，當前中美關係充滿挑戰，「麻煩已經夠多的了」，中方不希望看到烏克蘭危機給中美關係造成進一步的連帶傷害。

秦剛表示，希望中美之間能加強溝通與合作，在烏克蘭問題上和國際社會一同勸和促談，為早日通過政治手段，和平解決危機共同努力，創造條件。

他聲稱，冰凍三尺非一日之寒，美國和北約與俄羅斯談了這麼多年，最後戰爭還是爆發，「為什麼讓中國來承擔責任」？而看問題要客觀要公正，不僅要看現實，也要看歷史，這就是中國為什麼在烏克蘭問題上，採取的是「客觀公正的立場和負責任的態度」。

秦剛提到，無論美方威脅也好、施壓也好，中方是絕不接受的。中方「希望並要求」中俄之間正常交往與合作不能受到影響，如果美方因此對中國實施「無理的單邊制裁或長臂管轄」，中方堅決反對，並將採取「堅決有力措施」回應，維護正當合法權益。

秦剛針對中美關係說，雙方關係下一步如何能回到「健康穩定發展的正軌」，主要取決於美方能不能兌現美國總統拜登（Joe Biden）所作的承諾。

他宣稱，美國一些人對中國發展的意圖產生「嚴重誤解和誤判」。有人認為中國要搞專權，中國對世界構成威脅，要挑戰甚至取代美國，導致對中政策偏離正確方向。（編輯：邱國強/陳沛冰）1110327