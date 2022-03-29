中國無症狀感染者多 專家：疫情防控難度加大

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（中央社台北29日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情多點爆發，防疫資優生上海市也被攻破，區域封控全員採檢中。這波疫情可觀察到無症狀感染者占比高，防疫專家認為，這使疫情防控難度加大。

據中國國家衛生健康委員會官網資料，中國28日新增COVID-19本土病例6886例，其中無症狀感染者達5658例，占比82.1%。新增無症狀感染者中，有4381例來自上海市通報。中國工程院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮指出，無症狀感染者人數多、占比高是這輪疫情的明顯特點。

張伯禮接受科技日報訪問時表示，無症狀感染者人數多，除了與病毒本身相關外，也與及時篩查、盡早發現和疫苗接種等3個條件密切相關。

張伯禮說，病毒變異株Omicron傳染力強，在物極必反前提下，其毒性也相對地減弱；毒性減弱臨床表現就是症狀會較輕一些，很多感染者在感染後短時間內沒有表現出臨床症狀。雖然無症狀，但仍有傳染性且隱匿性更強；可能今天是無症狀，明天就有症狀了。

「疫情出現後各地均進行了大範圍篩查，由於早發現，不少患者尚在感染初期，未出現感染症狀」，張伯禮說，由於核酸篩查工作部署，各地能在更短時間內盡早發現感染者，控制傳染源。相較於過往因發燒、乾咳前往哨點醫療機構就診才被發現，很多感染者被發現時間軸大大提前。

「另一個重要原因是我國居民已大規模進行了疫苗接種」，張伯禮解釋，人群免疫力普遍增強，因此表現以無症狀者居多。

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張伯禮強調，無症狀感染者雖無臨床症狀表現，但能夠透過核酸檢測出其體內帶有病毒的核酸，只要具有一定的病毒載量，一樣具有傳染力。他提醒，長者、患基礎疾病者、體弱、肥胖和吸菸者若為無症狀感染者，仍有病情急轉直下風險，必須多加注意。

張伯禮坦言，無症狀感染者使疫情防控愈加困難，大量無症狀感染者若未被及時發現，將使疫情進一步地擴散。必須進行快速嚴格的疫調溯源工作，早發現、早隔離；用最短時間找到全部無症狀感染者，徹底阻斷社區傳播，才能盡快實現社會面清零。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110329