港特首：中藥防治COVID-19成效更好

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（中央社記者張謙香港30日電）據報導，香港行政長官（特首）林鄭月娥今天說，防止感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及加速病患復元，相信中醫藥可比西藥「發揮更好成效」。

根據官方香港電台的報導，林鄭月娥在抗疫記者會上作了以上表示。

她並說，相信已抵港的中國大陸中醫專家可以做到「三減」，即減少感染、減少重症及減少死亡。

1月初，香港爆發COVID-19第五波疫情，由於疫情嚴峻，港府請求北京方面支援抗疫，而北京方面先後派遣了兩批中醫專家來港協助，並協同西醫治病。

已抵港的大陸中醫專家包括中國科學院院士仝小林及廣東省中醫院副院長張忠德。

香港一向重視西醫及西藥，雖然當局近幾年也致力協助中醫學發展，但在官方認可上，西醫及西藥仍是主流。

不過，最近第五波疫情來襲，有愈來愈多的港人信奉中藥對治療新冠病毒有效，市面上蓮花清瘟膠囊一盒難求。

在手機社交平台上，不少人表示，在使用快速測試包確定呈陽性後，並未向當局上報確診，而是自行服用蓮花清瘟膠囊治病，而使病情趨緩。

這些訊息在坊間流傳，使市民日益相信，中藥可治療COVID-19。

第五波疫情爆發後，北京方面也向港方提供了大量蓮花清瘟膠囊，由港府免費派發給市民。（編輯：曹宇帆）1110330