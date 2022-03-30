疫情衝擊影響 中國71家公司IPO按下暫停鍵

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（中央社台北30日電）中國疲於應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多地採取封控措施，這影響了盡職調查和訊息蒐集進度，多家公司IPO（首次公開發行）只能先喊暫停，目前累計71家企業IPO中止審查。

據證券時報30日報導，截至29日下午10時，21至29日期間短短9天內，科創板和創業板累計71家企業IPO中止審查。

報導指出，從公開資訊中可發現，科創板IPO中止審查項目原因普遍為發行人及其中介機構因受疫情影響，無法在規定時限內完成盡職調查、回覆審核詢問等工作；創業板中止項目則直指原因是受到疫情影響，或需要更新財務資料。

目前正值上市企業公布2021年年報熱季，IPO企業需要及時補充提交最新的財報數據；不過中國多地疫情嚴峻，中介機構未能如常出差、辦公，這也使得審查進度受到影響，因此多家企業IPO暫時中止。

為了穩定疫情間資本市場穩定運行，上海證交所27日宣布，疫情防控期間，正常受理發行人透過科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請，透過視訊會議等方式，確保上市委審議會議依既定程序正常進行。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110330