更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市
首頁 / 兩岸
疫情
新聞專題
疫情58/300

疫情衝擊影響 中國71家公司IPO按下暫停鍵

2022/3/30 14:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國疲於應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多地採取封控措施，這影響了盡職調查和訊息蒐集進度，多家公司IPO（首次公開發行）只能先喊暫停，目前累計71家企業IPO中止審查。

據證券時報30日報導，截至29日下午10時，21至29日期間短短9天內，科創板和創業板累計71家企業IPO中止審查。

報導指出，從公開資訊中可發現，科創板IPO中止審查項目原因普遍為發行人及其中介機構因受疫情影響，無法在規定時限內完成盡職調查、回覆審核詢問等工作；創業板中止項目則直指原因是受到疫情影響，或需要更新財務資料。

目前正值上市企業公布2021年年報熱季，IPO企業需要及時補充提交最新的財報數據；不過中國多地疫情嚴峻，中介機構未能如常出差、辦公，這也使得審查進度受到影響，因此多家企業IPO暫時中止。

為了穩定疫情間資本市場穩定運行，上海證交所27日宣布，疫情防控期間，正常受理發行人透過科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請，透過視訊會議等方式，確保上市委審議會議依既定程序正常進行。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110330

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀