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上海官員：疫情防控執行不到位 誠懇接受批評

2022/3/31 12:07
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（中央社記者張淑伶北京31日電）上海官員今天就疫情防控「認錯」。中共上海市委副秘書長馬春雷今天表示，對感染者大幅增長的情況準備不夠充分，一些防控措施執行不到位，誠懇接受批評。

根據陸媒央廣網及第一財經報導，上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷今天在疫情防控新聞發布會上說，「面對傳染性、隱匿性極強的奧密克戎（Omicron）變異毒株，我們的認識不足；針對感染者大幅增長的情況，我們的準備也不夠充分；同時，一些防控措施執行不到位、落實不到位，有的封控地區群眾生活保障不夠周到」。

他說：「我們誠懇接受大家的批評，正在努力改進。」

馬春雷表示，正在優化核酸檢測，嚴防人群聚集和交叉感染，努力做到應檢盡檢，不斷加快感染者的轉運和隔離。此外，還在加強核酸檢測、隔離房源、醫療救治床位、新型治療藥物和抗原檢測試劑等各項能力資源儲備。

上海從28日將全市分兩大區域分批封控。馬春雷說，浦東、浦南及毗鄰地區這一輪核酸篩查今天已接近尾聲，將根據篩查結果，充分聽取國家專家組意見，「科學合理地確定管控解封方案」。

他表示，明天起，浦西地區的核酸篩查將全面展開。這一批涉及人數更多（1600萬人）、管控範圍更大（12個區）、各類情況也更複雜。（編輯：陳沛冰）1110331

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