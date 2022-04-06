因涉嫌煽動 港前職工盟副主席鄧建華被捕

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（中央社記者張謙香港6日電）香港前職工會聯盟副主席鄧建華涉嫌違反刑事條例中的煽動罪，今天被警方國安處人員拘捕。

綜合本地媒體的報導，警方今早拘捕了包括鄧建華等6人，指他們涉及「具煽動意圖的作為」罪。

官方香港電台報導，警方指6人涉嫌於去年12月至今年1月在不同法院旁聽聆訊時蓄意滋擾，嚴重影響司法的莊嚴和法庭的運作，違反刑事罪行條例。

在港區國安法實施及警方調查的壓力下，職工盟於去年10月宣布解散，是繼教育專業人員協會、民間人權陣線和市民支援愛國民主運動聯合會等組織後，另一個解散的泛民重要組織。

職工盟成立於1990年，是泛民陣營的重要工會組織，與親北京的工會聯合會被視為本地兩大不同派別的工會。

職工盟解散前有97個屬會，會員人數14萬5000人，屬會來自各行各業，包括物業管理、清潔、運輸、航空、建築、零售、教育界、社福界及公務員等。

職工盟與國際勞工組織（ILO）也有聯繫。

2019年「反送中」運動爆發後，職工盟的屬會不時發起罷工等行動，包括響應占領機場的示威活動。其後，職工盟秘書長李卓人（兼支聯會主席）及前主席吳敏兒先後因涉及國安法及非法集結等罪名被捕並遭收押。

之前有報導表示，警方國安處正調查職工盟的資金來源，並要對方提交相關資料，但遭拒絕。（編輯：曹宇帆）1110406