上海防疫 基層壓力大到哭了

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（中央社台北6日電）官方在上海實施「動態清零」政策，一線防疫的基層人員壓力大。近日一名居委書記與小區內一名女護士的電話錄音在中國網路上流傳，該名居委書記數度啜泣，表示處在崩潰的邊緣。

上海這波COVID-19疫情的染疫者，大都為無症狀感染，且因防疫關係，整座城市持續封控。

網傳的電話錄音內容為，一名護士向小區的居委書記表示，受醫院急召需要返崗，當中這名居委書記與護士數度啜泣、哽咽，表示防疫人手不足，在崩潰的邊緣。

在這則錄音中，該名護士表示，醫院需要她回去，希望與居委會溝通。這名居委書記哽咽地說：「我希望妳回去返崗知道吧？我希望妳回到崗位上面，因為我們醫生太缺了，但是我不敢作主，妳現在只要能承諾，確確實實是返崗，那我就放妳出去，寫個承諾書，知不知道？」

護士接著回答：「如果放我返崗我就住在醫院了」。居委書記又抽泣回應：「我們現在太缺人了，我不怕妳生氣，但是妳要給我寫個承諾的事，妳出去了最多只兩點一線，妳也可以回來。純粹是為了工作才可以出去明白嗎？我也處在崩潰的邊緣。」

兩人接著討論是否要先做完核酸再回醫院，是否有足夠的防護用品，以及是否能再回小區。這通電話到最後，兩人說著說著都哭了。

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居委書記又說：「妳怎麼保證妳沒攜毒株…，我不管了，妳既然是醫務工作者，為了上前線妳就去」、「妳住醫院家裡怎麼照顧？我為甚麼讓妳返崗，就是因為我想讓妳出去了之後給家裡帶點東西回來，不然的話都沒有機會買東西，妳現在可以幫樓裡其他的（人）也買點東西知不知道？」、「我們小區崩潰了…。」

兩人通話內容在中國社交平台微博上流傳，錄音並未遭到刪除，還獲得官媒轉載，不過報導的方向著重在基層幹部的辛勤守責「正宣傳」，未見對防疫政策的針貶。也有許多中國網民稱，聽到這段錄音，心情複雜，「我也哭了」。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110406