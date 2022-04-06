疫情衝擊經濟 中國國常會：加大紓困突出穩增長

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（中央社記者張淑伶北京6日電）中國因疫情防控，經濟受到衝擊。國務院常務會議今天指出，當前一些市場主體受到嚴重衝擊，必須加大紓困；要把「穩增長」放在更突出位置，顯示經濟成長將優先於改革。

央視新聞報導，中國國務院總理李克強6日主持召開國常會。會中指出，中國經濟面對的國內外環境，「複雜性、不確定性有的超出預期」，世界經濟復甦放緩、糧食能源等大宗商品市場大幅波動，國內疫情近期多發，市場主體困難增加，經濟新的下行壓力加大。

會中說，要把「穩增長」放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革、穩住宏觀經濟大盤。各部門要針對形勢變化趕緊研究政策預案，即時公布有利於市場預期穩定的措施。

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在行業紓困方面，會議指出，當前一些市場主體受到嚴重衝擊，必須加大紓困和就業等保障力度。一是對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等特困行業，在第二季實施暫緩繳納養老保險費；二是繼續向參保失業人員、失業農民工發放補助；三是加大失業保險金對職業技能培訓的支持。

在貨幣政策方面，會議指出要加大「穩健的貨幣政策」實施力度，保持流動性合理充裕。用市場化、法制化辦法促進金融機構向實體經濟「合理讓利」。此外，還要研究採取金融支持消費和有效投資的舉措，優化保障性住房金融服務，保障重點項目建設融資，推動製造業中長期貸款較快增長等。（編輯：楊昇儒）1110406