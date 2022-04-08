上海抗疫 要中共黨員對破壞行為敢於亮劍

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（中央社記者沈朋達台北8日電）持續因疫情封控的上海，近期傳出民眾不滿防疫措施的事件。中共上海市委近日發公開信，要黨員對干擾破壞抗疫大局的行為敢於亮劍。另外，浦東3名處級幹部因抗疫不力被免職。

據中國官媒央視app報導，中共上海市委6日發出「致全市共產黨員的公開信」，信中呼籲共產黨員要在抗疫中亮身分、見行動，以毫不退縮的戰鬥姿態，衝在抗疫的第一線。

信中又呼籲黨員要發出好聲音，傳播「正能量」，「對干擾和破壞抗疫大局的各種行為要敢於亮劍、敢於鬥爭」，「對各種噪音、雜音特別是謠言要主動發聲、澄清是非」。

公開信特別提到，上海是中共的誕生地，當地黨員更要弘揚偉大建黨精神，「讓黨旗在抗疫鬥爭一線高高飄揚」。

另外，官方也對抗疫不力的官員咎責。據上海市紀委監委所屬微信公眾號「廉潔上海」，浦東新區北蔡鎮黨委書記蔡永強、鎮長徐建軍因抗疫不力導致疫情外溢，被免去職務。

洋涇街道辦副主任黃偉則被指在抗疫中消極推諉、缺乏擔當，也遭免職。

上海近期COVID-19疫情嚴重，自3月28日起，全市分成不同區域封控至今。追求「動態清零」目標下的嚴格防疫手段，造成不少「次生災害」，有民眾抱怨官方原先將親子分開隔離的政策不近人情；也有遭封控在家的民眾表示物流不暢，食物短缺。（編輯：陳沛冰）1110408