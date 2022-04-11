歐盟商會致信胡春華 籲中國借鑑新加坡放寬防疫

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（中央社台北11日電）中國堅持動態清零防疫使歐企蒙受重大損失。中國歐盟商會日前致信中國國務院副總理胡春華，建議中方借鑑新加坡模式調整防疫政策，包括允許無症狀及輕症感染者在家隔離，並施打mRNA疫苗。

綜合路透社報導及網路訊息，這封由中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）署名、代表1800餘家歐企會員發出的信件中直指，「動態清零」防疫政策為中國的歐企帶來了種種挑戰。因為這對中國國內物流、生產經營及供應鏈產生了巨大壓力。

根據報導，中國國務院及相關單位目前尚未對歐盟商會這封信作出回應。

信中引述中國德國商會上週的調查結果指出，在中國，德企51%的物流倉儲及46%的供應鏈「遭完全中斷或受到嚴重負面影響」；31%的受訪企業表示，企業的「生產製造受到嚴重影響甚至徹底完全停產」；28%的受訪企業表示「人員配備率下降」；29%的企業表示「需求下降」。

這封信中提到，同一調查顯示，40%的受訪企業指「由於無法獲得原物料和上游產品，導致上游供應鏈運營完全中斷或受到嚴重影響」；30%的受訪企業表示，「原物料和上游產品的運輸完全中斷或受到嚴重影響」；35%位於供應鏈下游的受訪企業表示，「成品交付環節受到嚴重影響或完全中斷」；33%的受訪企業指出，「出口歐洲的產品受到相同影響」。

信中指出，中國美國商會及上海美國商會近期進行的調查也顯示，位在上海及中國各地的美企也面臨類似困境。

信中表示，面臨Omicron變種病毒帶來的全新挑戰，大規模核酸檢測和集體隔離的「老方法」似乎無法有效抑制病毒傳染。而為實現「清零」目標而不斷升級的防疫措施，導致經濟社會成本迅速增加，這一現狀將對中國的國際形象造成負面影響，也將動搖外商投資對中國市場的信心。

這封信中提到，中國歐盟商會誠懇建議中國政府「借鑑新加坡的成功模式」，對現行防疫方案進行調整，進而實現人民群眾安全健康及社會濟穩定成長的雙重保障。

信中建議的作法，包括允許COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的無症狀及輕症感染者在家隔離；同時能為中國民眾施打信使核糖核酸（mRNA）疫苗等。

根據報導，中國歐盟商會一名女發言人表示，商會將就這封信的訴求，持續與中國相關部門保持接觸並密切追蹤。（編輯：邱國強）1110411