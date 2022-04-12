睽違8個月中國復批遊戲版號 騰訊與網易沒份

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）在強力監管遊戲產業下，中國國家新聞出版署從去年7月起暫停審批新的遊戲版號。據報導，近日官方終於復批，共有45款遊戲搭上首班車，然而騰訊、網易旗下的遊戲未在名單上。

自去年下半年開始，中國加強對網遊監管，7月22日後就未批准新的網路遊戲版號。對於中國的遊戲產業造成影響，甚至傳出大量遊戲企業、工作室關門。

據香港經濟日報、明報報導，在暫停審批8個月後，國家新聞出版署11日在官方網站公布新一批通過審批的中國國產遊戲版號名單，共有45款遊戲通過，審批日為今年4月8日。

這項消息鼓舞了投資人信心，今天多個遊戲概念股上演慶祝行情，盤中漲幅從3%到15%不等。

然而據發布，中國遊戲產業巨頭騰訊、網易旗下的遊戲並未在這次的名單中。在去年開始的遊戲業監管政策中，騰訊首當其衝，更被點名遊戲業版圖太大，可能涉及壟斷。

報導引述摩根士丹利（Morgan Stanley）分析認為，雖然騰訊及網易並沒有在這份名單上，但遊戲版號復批，代表中國網路業監管已進入拐點，特別是遊戲業。

報導也提到，版號復批加上近日中國因疫情封城，連帶使消費者花在遊戲上的金錢及時間增加，可望部分抵銷未成年人保護政策的影響，有利中國遊戲產業發展，未來推出新遊戲的速度可望加快。（編輯：呂佳蓉）1110412