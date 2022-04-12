區家麟事件 無國界記者關注港13名被拘媒體人

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（中央社記者沈朋達台北12日電）香港媒體人區家麟日前遭港警國安處以「串謀發布煽動刊物」罪拘捕後獲保釋。無國界記者組織今天促港府停止以司法騷擾記者，並釋放仍被拘的13名記者和新聞自由捍衛人士。

無國界記者組織12日發出新聞稿，關注區家麟被捕事件。

無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，在「立場新聞」被迫關閉兩個月後，當局已拘押該媒體3名記者，「這顯示出港府決定終止香港所享有的新聞自由」。

艾瑋昂敦促國際社會對北京施壓，以「爭取釋放區家麟及香港扣押的其他記者與新聞自由捍衛人士」。

區家麟在警署被扣查17小時後，11日晚上獲准保釋離開。

無國界記者也指出，自香港國安法實施，港府關閉當地反對派報紙「蘋果日報」，並起訴至少20名記者和新聞自由捍衛人士。目前仍有13人被當局拘押。

無國界記者說，香港過去曾是新聞自由的堡壘，但近年在該組織新聞自由指數的排名中大幅下滑，從2020年的18名，滑落至2021年的80名。

香港警方國安處11日上午以「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪拘捕區家麟，相信事件與他在「立場新聞」發表的評論有關。

港警國安處自去年底起，以「串謀發布煽動刊物」罪拘捕「立場新聞」多名高層，包括前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩等人。

區家麟現任香港中文大學新聞及傳播學院專業顧問，此前曾任職香港多家傳媒機構，包括無線電視台和官方香港電台。（編輯：楊昇儒）1110412